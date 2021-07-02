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Son dakika! Sağlık şirketinden koronavirüs salgınına ilişkin belgeseldeki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika! Sağlık şirketinden koronavirüs salgınına ilişkin belgeseldeki iddialara ilişkin açıklama

02.07.2021 23:36
Son dakika! Sağlık şirketinden koronavirüs salgınına ilişkin belgeseldeki iddialara ilişkin açıklama, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE'de koronavirüs salgınına ilişkin hazırlanan belgeselde yer alan iddialara ilişkin RD GLOBAL- INVAMED'den yapılan açıklamada, "Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapılmakta, bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine...

TÜRKİYE'de koronavirüs salgınına ilişkin hazırlanan belgeselde yer alan iddialara ilişkin RD GLOBAL- INVAMED'den yapılan açıklamada, "Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapılmakta,  bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine ve özel hastanelere satış yapılmamaktadır. Şirketlerimizin hiçbirinde, Sayın Mehmet Soylu'nun ortaklığı bulunmamaktadır." denildi.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında 30 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yer alan iddialara ilişkin yapıldığı  belirtilen açıklamada, "Pandemi sürecinde, sağlığın ve sağlık hizmetlerinin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte anladık. Ülkemizde çoğu ameliyatın sadece ithal ürünlerle yapıldığı, yerli ürünün akla dahi gelemeyeceği, sağlık sektöründe sadece Amerikan, Alman, Japon ve Çin şirketlerinin tekellerinin bulunduğu günlerde, bu tekellerin ancak yerli üretimle son bulabileceği amacıyla RD GLOBAL ve INVAMED kurulmuştur. Şirketlerimiz, Ar-Ge, inovasyon ve üretim odaklı çalışmaktadır" belirtildi.

Açıklamada, şirketlerinin, kurulduğundan bu yana dünya genelinde kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi, beyin cerrahisi alanlarında tasarlayıp ürettiği, 100'den fazla patentli tıbbi cihazları ile milyonlarca hastaya şifa olduklarını belirtilerek, "Şirketlerimizin hedefi, Türkiye'nin dünyada sesi olmaktır ve bu hedefinden hiçbir zaman vazgeçemeyeceklerdir. Şirketlerimiz, bu hedef doğrultusunda ilerlediği yolda, Global Healthcare & Pharmaceuticals (GHP) tarafından '2020 Yılı Vasküler Cerrahi Alanında En İyi Tıbbi Cihaz Üreticisi' ödülü başta olmak birçok ödül almıştır. Dünya genelinde sadece bilimsel faaliyetleriyle anılan şirketlerimizin ülkemizde bir siyaset malzemesi haline getirilmek ve itibarsızlaştırma çalışmalarına konu edilmek istenmesi tarafımızca şaşkınlıkla karşılanmıştır. Şirketlerimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında basında çıkan haberler ve sosyal medyada ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışı ve kötü niyetli olup şirketimizin kişilik haklarını ağır biçimde ihlal eden tüm bu girişimler hakkında gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklama şöyle sürdürüldü: "İleri sürülen iddialara dair açıklama ve cevaplarımız ise aşağıdadır: 1. Başta üretici INVAMED ve münhasır yetkili dağıtıcı RD GLOBAL olmak üzere, toplam 4 grup şirketimizin tamamı ve tek hissedarı olan Kurucumuz ve tüm patentli ürünlerimizin sahibi Bilim ve İş İnsanı Sayın Raşit Dinç'tir.2. Şirketlerimizin halihazırda Sağlık Sanayi dışında başkaca bir faaliyet alanı bulunmamaktadır.3. Kurucumuz ve şirketlerimizin tek hissedarı Sayın Raşit Dinç, 2006'dan bu yana 15 yıldır tıbbi cihaz ve sağlık alanında faaliyet göstermektedir. Sayın Raşit Dinç, aynı zamanda Sağlık Federasyonu Başkanıdır. Soylu'nun ailesi ile akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır4. Sayın Raşit Dinç'in, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve ailesi ile hiçbir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Bilindiği gibi 'Dinç' soyadı Türkiye'de oldukça fazla rastlanılan bir soyad olmakla birlikte, şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Raşit Dinç Samsunlu da değil, Ankaralıdır.5. Tüm şirketlerimiz bünyesinde bilim insanları, mühendisler, sağlık çalışanları dahil olmak üzere 800'ün üzerinde personele istihdam sağlanmaktadır. Şirketlerimizin hiçbirinde, Sayın Mehmet Soylu'nun ortaklığı bulunmamaktadır. Sayın Mehmet Soylu, 2017 yılında şirketimizde SGK'lı olarak görev almıştır. 2018 yılında ise, profesyonel olarak şirketlerimizden biri olan RD GLOBAL'in İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır.6. Şirketlerimiz, siyasal parti, din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin, bünyesinde yer alan yüzlerce bilim insanı, mühendis ve sağlık çalışanının bitmek bilmeyen emeği ile, sadece ve sadece bilim ve sağlık çalışmaları ile var olmuştur. Şirketlerimiz hiçbir zaman siyasal destekle hareket etmemiştir ve bundan sonra da etmeyecektir.7. Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapmaktadır ve bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine ve özel hastanelere satış yapmamaktadır. 2021 yılında ise zorunlu olarak, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kanalıyla 'Sağlık Market' uygulama sistemine geçilmiştir. Uygulamada tüm üreticilerin Pandemi koşullarında tıbbi sarf malzemelerine erişilebilirliğin artırılması amacıyla tüm Türkiye'deki aynı alanda üretim yapan üretici ve ithalatçılarına teklif vermeleri zorunlu tutulmuştur. Bu sebeple, üretici şirketimiz INVAMED, diğer üretici ve ithalatçı şirketler gibi, DMO'nun düzenlediği tıbbi sarf malzemesi ihalelerine katılmakta olup bu ihalelerden bazıları INVAMED uhdesinde kalırken bazıları ise diğer üretici ve ithalatçıların uhdesinde kalmaktadır. Burada sanki ısmarlama ihale, davetiye usulü ya da tüm Türkiye'nin tıbbi sarf malzemesi ihtiyacının şirketlerimizce karşılandığı şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı yanlıştır.8. Basında yer alan bazı haberlerde ve sosyal medyada iddia edilen, 'Korona spreyine bakanlık onayı çıkmayınca iplerin fena halde gerilmesi' gibi bir durum hiç olmamıştır. Şirketimiz, Kalp, Beyin, Kanser Cerrahisi gibi birçok alanda 100'ün üzerinde tıbbi cihaz üreten, ürettiği ürünleri 70 ülkeye ihraç eden uluslararası bir tıbbi cihaz şirketidir. İddia edildiğinin aksine, Şirketlerimizce üretilen sprey formunda ürün, Korona önleyici endikasyonlu değildir. Kaldı ki T.C. Sağlık Bakanlığı hiçbir tıbbi ürüne CE sertifikası veremez. Şirketlerimizce üretilen sprey ürünü, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayına tabii olmayan, AB Müktesebatı kapsamında 93/42/EEC MDD Yönetmeliği uyarınca NANDO tarafından yetkilendirilmiş Uluslararası Onaylanmış Kuruluşlar nezdinde onaylanan ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) beyan usulü kayıt edilen ürünlerden biridir. Tıbbi cihazlar bakımından T.C. Sağlık Bakanlığı, CE sertifikası veren bir onay mercii değildir. Bu Pandemi günlerinde, emeklerini hiçbir zaman unutmayacağımız Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile böyle gerçek dışı, mesnetsiz ve dayanaksız iddiaların odağında olmaktan hicap duymaktayız. 9. Basında yer alan bazı haberlerde ve sosyal medyada, ortaklığı olmadığı halde Sayın Mehmet Soylu'nun İcra Kuruluna katıldığı 2018 yılında RD GLOBAL şirketimizin sermayesinin 'birden' artırıldığı ileri sürülmüş ise de, halka açık ticaret sicil gazetesi kayıtlarından da görülebileceği üzere, sermaye artırımı şirketimizin kuruluşundan tam olarak 5 yıl sonra 2021 yılında gerçekleşmiş olup bu iki somut olgunun birbiriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kaldı ki sermaye artırımı, sermaye eklenmesi sebebiyle değil, şirketimizin 5 yıl boyunca elde ettiği karın sermayeye aktarılması suretiyle gerçekleştirilmiş olan doğal bir süreçtir.10. Üretici olan INVAMED şirketimiz, bazı basın yayın organları tarafından iddia edildiği gibi, 2015 yılında değil, 2013 yılında kurulmuştur.11. Şirketlerimiz Pandemi döneminde, basında ve sosyal medyada iddia edildiğinin aksine, hiçbir zaman maske, dezenfektan gibi tıbbi malzemelerin üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmemiştir.12. RD GLOBAL Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Soylu, 2021 yılının Nisan ayında Yönetim Kurulu üyeliği görevinden sağlık problemleri sebebiyle istifa ettiğini bildirmiş; istifası kabul edilmemiştir. Fakat sağlık problemlerinin devam etmesiyle, 28.05.2021 tarihinde tekrar istifasını sunmuş ve bu talebi kabul edilmek durumunda kalınmıştır.Her ne olursa olsun şirketlerimiz, hastalarımıza şifa olmaya ve dünya sağlığı için üretmeye devam edecektir. Sağlığa gönül verenlere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. "


- İstanbul

Araştırma Geliştirme, Koronavirüs, Türkiye, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika! Sağlık şirketinden koronavirüs salgınına ilişkin belgeseldeki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika


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