Son dakika sağlık: Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
31.01.2021 20:01
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika sağlık: Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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