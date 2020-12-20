Son dakika sağlık: Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika sağlık: Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

20.12.2020 19:33
Son dakika sağlık: Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek
Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi         
19:11
Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım         
18:57
DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı         
18:23
Balkona bağlanan köpek, ipe asılı halde ölü bulundu Balkona bağlanan köpek, ipe asılı halde ölü bulundu         
18:12
Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu         
17:54
Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı         
16:35
İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik         
15:04
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 19:43:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika sağlık: Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei