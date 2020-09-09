Son dakika sağlık: "Zatürre aşısı koronavirüsten korumuyor; 2-65 yaş arası kişiler yaptırmayabilir" - Son Dakika

Son dakika sağlık: "Zatürre aşısı koronavirüsten korumuyor; 2-65 yaş arası kişiler yaptırmayabilir"

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınının yeniden artışa geçmesiyle birlikte grip ve zatürre aşılarına olan talep arttı.

Son dakika sağlık:

Koronavirüs salgınının yeniden artışa geçmesiyle birlikte grip ve zatürre aşılarına olan talep arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Mihmanlı, zatürre aşısının koronavirüsten korumadığına dikkat çekerek, "Zatürre aşısını sağlıklı 2-65 yaş arası kişilerin yaptırması gerekli değildir. Bu aşı pnömokların neden olduğu hastalıkları önlemede çok etkili ve güvenlidir ancak zatürre aşısının Covid-19'a karşı koruyuculuğu bulunmamaktadır" dedi.

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömaninin bakteri ve virüslerin neden olduğu akciğer enfeksiyonu olduğunu hatırlatan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Mihmanlı, zatürrenin nasıl bulaştığı, zatürre aşısının Covid-19'a karşı koruma etkisinin olup olmadığı, kimlerin, ne sıklıkla ve hangi mevsimlerde zatürre aşısı olabileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mihmanlı, "Her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Zatürrenin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en sık nedeni, pnömokok bakterisidir. En sık zatürre yapabilen virüs ise grip (influenza) virüsüdür. Covid-19 virüsü de  zatürreye neden olmaktadır" diye konuştu.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zatürre belirtileri ve nasıl yayıldığı hakkında bilgi veren Dr. Mihmanlı, "Pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürre durumunda; hastalarda sıklıkla ateş, titreme öksürük, hızlı solunum ya da nefes alma zorluğu, göğüs ağrısı gibi bulgular mevcuttur. Hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, hasta kişilerin öksürük, aksırık ya da konuşması sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla gerçekleşir. Kalabalık yerler, kapalı alanlar, insanların toplu halde yaşadığı kapalı ortamlar, zatürre etkeninin bulaşma riskinin fazla olduğu yerlerdir" dedi.

"ÜŞÜTMEK, SADECE YAKALANMA İHTİMALİNİ ARTIRIR"

Üşütmekle zatürre olunmadığını söyleyen Mihmanlı, "Zatürre yaz aylarında da görülebilir. Enfeksiyon etkeni olan virüs ya da bakteriye maruz kalmadan, sadece üşütmekle zatürre meydana gelmez. Üşütmek, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyerek zatürreye yakalanma ihtimalini artırabilir. Hasta olmasalar bile bazı çocuk ve yetişkinlerin burun ve boğazlarında bu bakteriler bulunabilir. Bu kişiler pnömokokal hastalığı yayabilirler. En önemli korunma yolu; hasta kişiyle yakın teması azaltmak ve maske takmaktır. Dengeli, düzenli beslenmek, sigara içmemek, vitamin ve mineralleri düzenli almak gibi önlemler hastalığın ortaya çıkmasında koruyucu bir etkiye sahiptir. Risk grubundaki kişilerin aşı yaptırması önerilir" ifadelerini kullandı.

ZATÜRRE AŞISI NEDEN ÖNEMLİ?

Mihmanlı, "Zatürre aşısı, en sık zatürre etkeni olan pnömokok bakterisine karşı korunma amaçlı geliştirilmiş bir aşıdır. Bu bakterinin neden olduğu hastalıklara karşı en iyi korunma yöntemidir. Covid-19 pandemisi nedeniyle de zatürre aşısı, sağlık gündemimizin en önemli konularından biri haline gelmiş durumda" dedi.

ZATÜRRE AŞISI, COVID-19'A KARŞI KORUR MU?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Mihmanlı, zatürre aşısının pnömokların neden olduğu hastalıkları önlemede çok etkili ve güvenli olduğuna dikkat çekerek, "Aşıların da tıpkı ilaçlar gibi yan etkileri olabilir ancak genellikle hafiftir. Hafif huzursuzluk, uyuklama iştahsızlık aşı uygulanan yerde kızarıklık, şişlik ağrı ve ateş görülebilir. Çocukların çoğunda bu yan etkiler görülmez. Zatürre aşısının Covid-19'a karşı koruyuculuğu bulunmamaktadır. Ancak, gerek grip gerekse Covid-19 enfeksiyonu sırasında, viral enfeksiyona eklenen bakteriyel enfeksiyon (zatürre), hastalığın daha ağır seyretmesine ve hatta  ölümlere neden olabilir. Zatürre aşısı da, risk grubundaki kişilerin grip ve Covid-19 enfeksiyonunu daha sorunsuz atlatmasına katkıda bulunmaktadır.Bununla birlikte bağışıklık sorununa yol açan bir kronik hastalığı veya altta yatan bir kronik akciğer hastalığı bulunmayan kişilerin pandemi sürecinde zatürre aşısı yaptırması yönünde bir öneri bulunmamaktadır" diye konuştu.

KİMLER ZATÜRRE AŞISI YAPTIRMALI?

"Zatürre aşısını sağlıklı 2-65 yaş arası kişilerin yaptırması gerekli değildir" diyen Dr. Mihmanlı, "Ancak 2 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaşın üzeri yetişkinler, risk grubunda olanlar, yani, kalp-damar hastalığı veya kronik akciğer hastalığı bulunanlar, diyabetikler, siroz hastaları, dalağı işlev görmeyen veya alınmış hastalar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, organ nakli olanlar, lenfoma/multipl miyelom hastaları, kanser hastaları, kemoterapi ve/veya radyoterapi görenler, AIDS'li hastalar, huzurevlerinde yaşayanlar zatürre aşısı yaptırmalıdırlar" önerisinde bulundu.

HANGİ SIKLIKLA AŞI YAPTIRMALI?

Mihmanlı ayrıca, aşı çeşitleri hakkında da bilgi aktararak, "13 suş içeren konjuge aşı ve 23 suş içeren polisakkarid aşı olmak üzere, iki tür pnömokok aşısı vardır. Konjuge tip aşının ömür boyu bir kez yapılması yeterlidir. Polisakkarid tip aşının ise 5 yıl arayla iki kez uygulanması gerekmektedir.  Günümüzde 65 yaş üstündeki kişiler ve risk faktörü olan her yaştaki kişilere bir doz konjuge aşı, ondan 6-12 ay sonra polisakkarid aşı uygulanması önerilmektedir. Polisakkarit zatürre aşısının beş yıl sonra ikinci tekrarı yapılarak aşılama tamamlanmaktadır" dedi.

"YILIN HER MEVSİMİNDE YAPTIRILABİLİR"

Zatürre aşısı için bir zaman sınırlaması bulunmadığını belirten Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Mihmanlı, "Yılın her mevsim ve ayında yaptırılabilir. Çocuklara, çocukluk aşı takvimi içinde ülke genelinde ücretsiz uygulanmaktadır. 2 yaş ve üzerinde olup pnömokok hastalığı riskini arttıran durumların varlığında ve 65 yaş ve üzerinde sağlıklı kişilere de uygulanmalıdır. Aşılama şeması hastalıklara ve yaşa göre farklılık gösterebilir. Aşı uygulanması gereken kişiler, kendilerini takip eden hekimleri tarafından reçeteyle kamu hastanesi, özel hastaneler ve aile hekimliğinde aşı yaptırabilirler" diye konuştu.


Beykent Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Koronavirüs, Grip, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: 'Zatürre aşısı koronavirüsten korumuyor; 2-65 yaş arası kişiler yaptırmayabilir' - Son Dakika

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