Son dakika... Sağlıkçılara baklava ve pasta sürprizi - Son Dakika

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) İslahiye ilçesindeki Atalay Erdoğan, Aile Sağlığı Merkezi sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özveriyle çalışmalarından dolayı sürpriz yaparak baklava ve pasta ikramında bulundu.



GABADER Başkanı Cuma Yalçın ve Güneydoğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Sökme,n İslahiye ilçesindeki Atalay Erdoğan Aile Sağlığı Merkezi sağlık çalışanlarına Kovid-19 salgını sürecinde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı baklava ve pasta ikramında bulundu.

Yalçın ve Sökmen yaptıkları ortak açıklamada, "Salgın süreci boyunca ciddi bir mücadele yürüten sağlık çalışanlarımız, ailelerinden, kendi sağlıklarından fedakarlık ederek millete sağlık hizmetinde bulunuyorlar biz de sağlık çalışanlarımız için bugün bir sürpriz yaparak baklava ve pasta ikramında bulunduk. Alkışlar tüm sağlık çalışanlarına." dedi.



Sağlık çalışanları ise teşekkür etti.