Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Son Dakika

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ŞİDDET UYGULAYANLARA VERİLECEK CEZA ERTELENMEYECEK

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.

MECLİS 15 MAYIS'A KADAR ÇALIŞMAYACAK

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdi. Meclis koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar çalışmayacak. Ara kararı yarından itibaren başlayacak.

Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak

Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak