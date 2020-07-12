Son dakika... Sahil güvenlik komutanlığı tarafından havadan ve denizden denetim - Son Dakika

Son dakika... Sahil güvenlik komutanlığı tarafından havadan ve denizden denetim

Son dakika haberleri... SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan rip akıntıları nedeniyle Şile, Riva, Kilyos ve Adalar'da hem havadan hem denizden denetimler yapıldı.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan rip akıntıları nedeniyle Şile, Riva, Kilyos ve Adalar'da hem havadan hem denizden denetimler yapıldı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. Son günlerde yaşanan rip akıntıları nedeniyle hem havadan hem denizden denetim yapıldı. Karada ise olası bir boğulma tehlikesine karşı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi devriye yaptı. Özellikle akıntının yoğun olduğu Riva, Şile, Kilyos ve Adalarda denetimler sıklaştırıldı. Denetimler sırasında ise girilmesi yasak olan plajlardan İncekum Plajında boğulma tehlikesi geçiren 27 yaşındaki bir vatandaş DEGAK timleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaş 112 Acil ekipleri tarafından Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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- İstanbul
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Riva, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sahil güvenlik komutanlığı tarafından havadan ve denizden denetim - Son Dakika
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Son Dakika

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00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti
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