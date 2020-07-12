Son dakika... Sahil güvenlik komutanlığı tarafından havadan ve denizden denetim - Son Dakika

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan rip akıntıları nedeniyle Şile Riva , Kilyos ve Adalar 'da hem havadan hem denizden denetimler yapıldı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. Son günlerde yaşanan rip akıntıları nedeniyle hem havadan hem denizden denetim yapıldı. Karada ise olası bir boğulma tehlikesine karşı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi devriye yaptı. Özellikle akıntının yoğun olduğu Riva, Şile, Kilyos ve Adalarda denetimler sıklaştırıldı. Denetimler sırasında ise girilmesi yasak olan plajlardan İncekum Plajında boğulma tehlikesi geçiren 27 yaşındaki bir vatandaş DEGAK timleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaş 112 Acil ekipleri tarafından Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- İstanbul