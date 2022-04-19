Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada

19.04.2022 11:52

Gelen son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de sahilde yürüyüş yapan bir adam, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Büyükçekmece'de sahilde yürüyüş yapan bir adam, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mimar Sinan Sahili'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilen bir adam sahilde yürüyüş yaptıktan sonra aracına doğru yanaştı. Bu sırada motosiklet üzerindeki 2 şahıs adama yaklaştı. Arkada oturan kişi, adamın bacaklarına doğru art arda ateş etti. Mermilerden ikisi adamın bacağına biri ise aracın kapısına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yere yığılan adama çevredeki vatandaşlar yardım etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan Levent Demir, "Dışarı çıktık bu arkadaş yatıyordu. Motosikletli 2 kişi de kaçıyordu o anda. Arkadaş can havliyle sahile doğru gitti tekrar sonra düştü. Biz ambulansa haber verdik" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, adamın sahilde dolaştıktan sonra aracına doğru yürümesi bu sırada motosiklet yanaşan şahıslardan arkada oturanın adama doğru silahla ateş ettiği görülüyor. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Mert Yıldırım - Murat Delice - İHA)

Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada
Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada
Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada
Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada
Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada

YORUMLAR
500
Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır! Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır! Arkadan yaklaşıp peş peşe tetiğe bastılar! Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada Arkadan yaklaşıp peş peşe tetiğe bastılar! Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada Son dakika haber... KASIMPAŞA TRİBÜN LİDERİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA Son dakika haber... KASIMPAŞA TRİBÜN LİDERİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Silahlı saldırı, Büyükçekmece, Mimar Sinan, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Sahilde yürüyen adama silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement