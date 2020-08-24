Son Dakika: Sahilde yürüyen kadına cinsel saldırı iddiası - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasyurt sahilinde yürüyüş yapan kadını bir süre takip ettikten sonra darbederek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı araştırma sonrası olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 15 suçtan sabıka kaydı olduğu tespit edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.