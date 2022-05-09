Son dakika haberleri... Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım"

09.05.2022 11:30
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım"

Son dakika habere göre Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından açıklama yaptı.

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından açıklama yaptı. Ergen, "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış, buna rağmen tekrar sahne almıştı. İkinci defa sahne alan ve tekrardan fenalaşan Gülben Ergen, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve konser iptal olmuştu.

Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı Ergen, "Şimdi Düzce'den geriye kalanlara baktım. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş. Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum" dedi.

(Enes Bektaş - İHA)

Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
Son dakika haberleri... Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım

YORUMLAR
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Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen taburcu edildi Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen taburcu edildi Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gülben Ergen: 'Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gülben Ergen: "Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım" - Son Dakika
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