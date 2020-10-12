Son dakika! Sahte alkol 4 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika

İZMİR'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi daha sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, sahte alkol içtiği iddiası ile dün akşam saatlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ise 1 kişi daha hastaneye kaldırıldı.