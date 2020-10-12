Son dakika! Sahte alkol kabusu Aydın'da can aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından sahte alkol imal ettiği ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Öztürk (57) ile Osman Özden (62) dün gece birlikte alkol aldı. Daha sonra evlerine giden iki arkadaştan Osman Özden sabaha karşı saat 04.00 sıralarında görme kaybı ve mide bulantısı şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu. Sağlık ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesine alınan Özden'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Orhan Öztürk ise sabah 06.00 sıralarından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhhar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sahte alkol kullanımından dolayı öldüğü ileri sürülen Öztürk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan jandarma, daha öncede sahte içki satışı yaptığı ileri sürülen N.A.'yı gözaltına aldı.