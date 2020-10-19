Son dakika: Sahte alkolden tedavi görüyordu, hayatını kaybetti - Son Dakika

11 Ekim tarihinde Nazilli'ye bağlı Sevindikli Mahallesi'nde Orhan Öztürk (57), sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmişti. Birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Özden (62) ise Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşama tutunmaya çalışıyordu. Alınan bilgiye göre Özden'in öğle saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - AYDIN

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