Son dakika: Sahte altın ve ayarıyla oynanmış teraziyle kuyumcu dolandırıcılığına dava - Son Dakika
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Son dakika: Sahte altın ve ayarıyla oynanmış teraziyle kuyumcu dolandırıcılığına dava

15.07.2022 12:12
Son dakika: Sahte altın ve ayarıyla oynanmış teraziyle kuyumcu dolandırıcılığına dava

Son dakika haberine göre FARKLI illerde "Yeni iş yeri açacağız" diyerek, sahte külçe altın ve ayarı ile oynanmış hassas terazilerle alışveriş yaptıkları kuyumcu ve altın toptancılarını dolandırdığı suçlamasıyla Mehmet Kaya, kardeşi Orhan Kaya, Erhan Çiftçi ve Özcan Türan hakkında dava açıldı.

FARKLI illerde "Yeni iş yeri açacağız" diyerek, sahte külçe altın ve ayarı ile oynanmış hassas terazilerle alışveriş yaptıkları kuyumcu ve altın toptancılarını dolandırdığı suçlamasıyla Mehmet Kaya, kardeşi Orhan Kaya, Erhan Çiftçi ve Özcan Türan hakkında dava açıldı.

Ankara Ulus'ta kuyumculuk yapan F.Ö., geçen yıl kasım ayında kendisinden alışveriş yapan başka bir kuyumcunun ödemede kullandığı 'takoz' diye tabir edilen eritilmiş külçe altınlar sahte çıktığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, külçe altınları kuyumcuya getiren kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişinin iletişim numarası mahkeme kararı ile teknik takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından kendisi de kuyumcu olan Mehmet Kaya'nın, Ankara'daki olayın hemen ardından Uşak'ta da bir toptancıyı dolandırdığı tespit edildi. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonla Mehmet Kaya, kardeşi Orhan Kaya, Erhan Çiftçi, Özcan Türan, C.N. ve İ.E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kaya tutuklanırken, Orhan Kaya, Erhan Çiftçi ve Özcan Türan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.N. ve İ.E. hakkında ise savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Mehmet Kaya da, avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz sonrası soruşturma aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜLÇE ALTINLARIN KOPYASINI YAPMIŞ  Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 4 kişi hakkında, 2 olay yönünden iddianame düzenlendi. İddianamede, Mehmet Kaya'nın, Özcan Türan ile Ankara Ulus'ta kuyumcu dükkanı bulunan müşteki F.Ö.'ye Gölbaşı'nda dükkan açtığını söyleyerek, toplam 798 gram has altına tekabül eden ürün aldığı belirtildi. Bir gün 1 milyonluk ürün almak için geleceğini söyleyen Kaya'nın, F.Ö.'ye 'takoz' olarak tabir edilen 3 adet külçe altın teslim ettiği belirtildi. Kuyumcunun bir süre sonra külçelerin sahte olduğu anladığı, Mehmet Kaya'nın kuyumcu olması nedeniyle bakır karışımı ile elde ettiği sahte altınları gerçeklerine benzeterek aynısını kopyaladığı aktarıldı.HASSAS TERAZİNİN AYARI İLE OYNAMIŞLARİddianamede Mehmet Kaya'nın 2'nci olayda, kardeşi Orhan Kaya ve ortağı olarak tanıttığı Erhan Çiftçi ile Uşak'ta kiraladıkları yerde sözde kuyumcu dükkanı açtıkları, İzmir ve çevre illerde kuyumculara altın veren bir firmada çalışan G.Ş.'ye ulaştıkları anlatıldı. Sözde iş yerine çağırdıkları G.Ş.'den aldıkları altını ayarı ile oynanmış hassas terazi ile tartarak alan ve ödeme yapan Kaya ve yanındakilerin o akşam Uşak'tan ayrıldıkları belirtildi. G.Ş'nin, yaklaşık 300 gram açığı olduğunu anlayıp, tekrar Uşak'a gittiğinde kuyumcunun kapalı olduğu, Mehmet Kaya'ya ulaşamayınca da dolandırıldığını anladığı belirtildi. 2 olayda da yer alan Mehmet Kaya'nın, 'serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı' suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar, tek olayda yer alan Orhan Kaya, Özcan Türan ve Erhan Çiftçi'nin ise aynı suçtan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca bu kişiler hakkında başta Antalya ve Konya olmak üzere farklı illerde karıştıkları dolandırıcılık olayları ile ilgili farklı soruşturmalar yürütüldüğü de aktarıldı. İddianame, Ankara 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.


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Kaynak: DHA

Mehmet Kaya, Orhan Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Sahte altın ve ayarıyla oynanmış teraziyle kuyumcu dolandırıcılığına dava - Son Dakika

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