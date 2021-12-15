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Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu - Son Dakika

Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu

15.12.2021 09:34

Son dakika: KOM Daire Başkanlığı, sahte içki kaynaklı ölümlerin artması sebebiyle düğmeye bastı. Yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik, 81 ilde "Zehir" kod isimli operasyon yapıldı. Bu operasyonda 30 bin 343 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yaklaşan yeni yıl öncesi alkollü içki tüketiminde artış yaşanabileceği, bu durumu fırsata çevirmek isteyen suç gruplarının piyasaya sahte ve kaçak alkollü içki sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilerek 3 ay önce Türkiye genelinde çalışma başlatıldı.

Son Dakika: KOM Daire Başkanlığı'ndan yılbaşı öncesi 'Zehir' operasyonu

SAHTE İÇKİ İMALATHANELERİNE BASKIN

Sahte alkollü içki tüketimi sonucunda alkollü içki zehirlenmelerinin önüne geçilmesi ve Halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte ve kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) koordinesinde kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde "Zehir" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

Son Dakika: KOM Daire Başkanlığı'ndan yılbaşı öncesi 'Zehir' operasyonu

342 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlarına göre de 60 şüphelinin gözaltına alınması planlandı.

Son Dakika: Sahte içkiden ölümler, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu

31 TON SAHTE-KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Zehir operasyonu kapsamında yapılan 3 aylık takip süresinde Türkiye genelinde 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ve 61 şişe alkol aromasının ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde aramaların devam ettiği, soruşturmanın da geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık, Yeni Yıl, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu - Son Dakika


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