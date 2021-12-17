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Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

17.12.2021 12:04
Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

Son dakika! Türkiye yılbaşı öncesinde sahte içki kabusundan bir türlü uyanamıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada sahte alkolden 22 kişinin öldüğü, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği duyuruldu.

Yılbaşı öncesinde Türkiye, sahte içkiden kaynaklı art arda gelen ölüm haberleriyle sarsılıyor. Neredeyse her ilden acı haberler gelirken, İstanbul Valiliği'nin yaptığı son dakika açıklama ise olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

16 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Valilik'ten yapılan açıklamada, sahte alkolden 22 kişinin öldüğü 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"İlimizde meydana gelen "Sahte Alkol Zehirlenmesi" olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan tespitlerde;

- 46 şahsın Sahte Alkol Zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu,

- 22 şahsın (11'i yabancı) hayatını kaybettiği,

- 16 şahsın (5'i yabancı) ise hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü,

- 5 şahsın hayati tehlikesinin olmadığı,

- 3 şahsın ise taburcu edildiği tespit edilmiştir.

TOPLAM 56 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde; yakalanan 12 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır. Ayrıca, 16 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında İlimizde alkol kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili olarak 56 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14'ü tutuklanmış, 17 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır.

27 TON ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda; 32.978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi vb. ele geçirilmiştir.

GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR

İlimizde sahte alkol imalatı ve alkol zehirlenmesinin önlenmesi konusunda ilgili kurumlarımızın denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve "174" Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır."

Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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