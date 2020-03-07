Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek - Son Dakika

Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek

12 dakika önce

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan sahte paylaşımlar için harekete geçti. Sosyal medyada yapılan ve halkı paniğe sevk eden sahte paylaşımlar, adli mercilere bildirilecek.

Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek, System.String[]

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:37 
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