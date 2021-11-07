Son dakika! Sahte para operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 ayrı iş yerinde yapılan operasyonda, 96 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 ayrı iş yerinde yapılan operasyonda, 96 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit ilçesinde "parada sahtecilik suçuna karışan" şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. 3 ayrı iş yerinde yapılan aramada, 96 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

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