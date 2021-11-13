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Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı

13.11.2021 14:00
Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı

Son dakika haberleri: Ankara'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini koydukları arazide sahte para bastığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

Ankara'da 'Ali Babanın Çiftliği' ismini koydukları arazide sahte para bastığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde kurulan matbaada sahte Türk Lirası ve Amerikan Dolarının basıldığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Aksaray ve Kırşehir illerinde ki 21 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen 15 şüpheliden 11'inin yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Çok sayıda sahte para ve malzeme ele geçirildi

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasaya sürülmeye hazır sahte 5 bin 500 TL ile 3 bin Amerikan Dolarının yanı sıra, 1 adet tabanca, 7 adet tüfek, 9 adet dolu mermi, sahte para basımında kullanılan; yazıcı, boya, tiner, vernik, sim, hologram şerit, demir tozu, bakır levha, metal ve ahşap serigrafik baskı kalıpları, para baskı ve kesme makinaları, TL ve dolar kalıpları, damga, para kabartma işleminde kullanılan mavi renkli göztaşı, paraları sabitlemeye yarayan 'poza' isimli kalıp malzemesi ve çok sayıda para kağıdı ele geçirildi.

Yakalanmamak için şifreli konuştukları tespit edildi

Yakalanan şahısların gizlenmek ve yakalanmamak amacıyla şehirden uzakta 5 dönümlük arazideki bir çiftlik evini seçtikleri, seçtikleri bu eve 'Ali Babanın Çiftliği' ismini koydukları, etrafı duvarlarla çevrili sahte para bastıkları çiftlik evinin güvenliğini sağlamak için çevresine hareketli ve sabit kameralar koydukları, evin girişindeki kapıları şifreledikleri ve çevresine 15 tane köpek yerleştirdikleri öğrenildi.

Sahte paralarla köy esnafını dolandırdıkları belirlendi

Çete üyelerinin kendi aralarındaki mesajlaşmalarında bastıkları sahte paralara kod isim olarak tavuk, yumurta, köpek, traktör, pompa gibi isimler verdikleri, sahte paraları piyasaya sürmek için daha çok köylü esnafına seçtikleri, Cuma namazları çıkışlarındaki yardım kutularına sahte para atıp, para üstü olarak gerçek paraları aldıkları belirlenirken, uyuşturucu kullanma ve kasten adam yaralama gibi pek çok suçtan haklarında işlem yapıldığı belirtildi. - ANKARA

Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı
Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı
Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı
Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı
Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Türk Lirası, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sahte para operasyonundan kaçan firari kalpazan yakalandı - Son Dakika


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