Son dakika... Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama - Son Dakika
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Son dakika... Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama

26.02.2022 13:57
Son dakika... Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama

Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de, kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve sahte polis kimlikleri yaptırıp, kamu kurumlarındaki işlerini takip etme ve SGK borçlarını sildirme vaadiyle 11 kişiyi 410 bin lira dolandıran Hayrettin Şişman (42), polis tarafından yakalandı.

DENİZLİ'de, kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve sahte polis kimlikleri yaptırıp, kamu kurumlarındaki işlerini takip etme ve SGK borçlarını sildirme vaadiyle 11 kişiyi 410 bin lira dolandıran Hayrettin Şişman (42), polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şişman, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Kale ilçesinde kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve polis kimlikleri yaptırarak, devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet müdürlerini tanıdığı yalanını söyleyen dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 11 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 24 Şubat'ta, Kale'de Hayrettin Şişman'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Şişman'ın üzerinde ve otomobilinde yapılan aramalarda ise sahte polis kimliği, 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' yazılı 12 sahte tanıtım kartı, 'Uluslararası İnternet Yayıncıları Basın' yazılı sahte görev kartı, sahte yetki belgesi, 'basın' yazılı sahte araç kartları, 10 imitasyon bilezik, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kelepçe ele geçirildi.

Hayrettin Şişman'ın, 11 kişiyi kamu kurumlarında işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği ve SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunarak 410 bin lira dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şişman, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemece tutuklandı.

Son dakika... Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama
Son dakika... Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Polis, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama - Son Dakika
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