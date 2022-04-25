Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu - Son Dakika
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Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu

25.04.2022 03:33

Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu Zonguldak'ta sahur vakti 7 katlı bir binanın dördüncü katında yangın çıktı.

Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sahur vakti 7 katlı bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Kapuz Caddesi Deniz Evler Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökçen Ş. isimli yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Davlumbazın elektrik kontağından çıkan yangın mutfak dolabına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yangın büyümeden söndürüldü. Yaşlı kadın ise polis ve bekçilerin yardımıyla sokağa çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin söndürme sonrası soğutma çalışması yaptığı yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Sahur vakti yangın paniğiyle sokağa çıkan bina sakinleri ise kısa süreli şok yaşadı.

Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu
Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu
Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu
Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu

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Zonguldak, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahur vakti korkutan yangın, yaşlı kadın hastanelik oldu - Son Dakika


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