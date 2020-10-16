Son dakika... Şair Asaf Halet Çelebi ve Kemalettin Tuğcu ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Türk Edebiyatının iki önemli ismi Şair Asaf Halet Çelebi ve Kemalettin Tuğcu için ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında bir anma programı düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezi ve Yazı Akademisi öğrencilerinin katıldığı anma programı kapsamında ilk önce Şair Asaf Halet Çelebi'nin Küplüce Mezarlığı'nda bulunan naaşı ziyaret edildi. Ünlü şairin mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua eden öğrenciler, Çelebi'nin şiirlerinden de okuyarak "Şair Asaf Halet Çelebi'yi rahmetle anıyoruz" pankartı açtılar.

Şair Asaf Halet Çelebi'nin ardından Kemalettin Tuğcu'nun Çengelköy'de bulunan naaşını ziyaret eden öğrenciler, burada da Kuran-ı Kerim okuyup dualar ederek Tuğcu'yu rahmetle andılar.

Güzergah boyunca Eyüpsultan Belediyesi'nin profesyonel rehberlerinden Serdar Dumansız'dan İstanbul'un tarihi değerleri hakkında bilgiler alan öğrenciler, tarihin tozlu sayfalarında keyifli bir yolculuğa çıktılar. Köşe yazarı Enes Batman'ın da katıldığı anma programında Batman, öğrencilere Çelebi ve Tuğcu'nun yaşamından kesitler ve bilgiler aktarıp şiir okudu. - İSTANBUL