Sait Karafırtınalar: "Kazanılan puan bizi çok sevindirdi" - Son Dakika
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Sait Karafırtınalar: "Kazanılan puan bizi çok sevindirdi"

09.04.2022 23:18

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Çok zorlu bir maçı hatta başladıktan sonra daha zorlu olan maçı kolaya çevirdiler" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Çok zorlu bir maçı hatta başladıktan sonra daha zorlu olan maçı kolaya çevirdiler" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor evinde Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Çok zorlu bir maçı hatta başladıktan sonra daha zorlu olan maçı kolaya çevirdiler. İnanılmaz bir mücadele inanılmaz istek arzu. Bizi sevindiren tarafta bu. Kazanılan puan da çok sevindirdi. 41 puan küçümsenmeyecek bir puan, yaşadıklarımıza baktığınızda. Oynanan oyun tatmin etti. İki stoperim eksikti yerine oynayanlar yokluklarını hissettirmedi. Bir hafta içerisinde 3 tane maç oynayacağız. Bu maçı bir an önce unutup önümüzdeki maç için hazırlığımızı yarından itibaren yapmaya başlayacağız. Kolay olmayacak. Bir hafta içerisinde oynayacağımız takımların birisi lider, diğeri play-off'un en ciddi adaylarından biri. Diğeri ise düşme potasında olan Tuzla takımı. Kolay maçlar oynamayacağız, herkese ihtiyacımız var. Tribünde bize destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Sait Karafırtınalar: Kazanılan puan bizi çok sevindirdi
Sait Karafırtınalar: Kazanılan puan bizi çok sevindirdi
Sait Karafırtınalar: Kazanılan puan bizi çok sevindirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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