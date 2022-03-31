Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yenice Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde 28 Mart'ta çıkan tartışmada S.K'yi silahla yaralayan şüpheli R.Y, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
R.Y. cumhuriyet savcılığınca sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sakarya'da 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika