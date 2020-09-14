Son dakika... Sakarya'da 2 mahallede, muhtar kararıyla karantina uygulanıyor - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 56 kişinin karantina altında tutulduğu Nuriosmaniye ve Şerefiye mahalleleri, muhtarları tarafından karantinaya alındı. Giriş-çıkışlara kapatılan mahallelerde, çalışanlar dışında evden çıkmak, komşu ve akraba ziyaretine gitmek yasak.

Nuriosmaniye ve Şerefiye Mahalleleri'nde çoğunluğu temaslı 56 kişi, koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alındı. Nuriosmaniye Mahallesi Muhtarı Tahsin Kolat da azalar ile yaptığı toplantı sonunda mahalleyi karantina altına aldı. Komşu mahalle Şerefiye Mahallesi'nin halen evinde karantinada olan muhtarı Ali Avcı da azalarıyla kendi mahallesinde karantina ilan etti.