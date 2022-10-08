Son Dakika | Sakarya'da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Sakarya'da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

08.10.2022 12:23
Son Dakika | Sakarya'da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi'nde ikamet eden M.T. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince MT.'ye ait ev ve eklentileri ile bahçesinde yapılan aramalar neticesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Sakarya'da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Sakarya'da 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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