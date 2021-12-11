Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Aziz Y'nin (31) kullandığı 34 FRD 43 plakalı otomobil, karşı yönde ilerleyen Musa Ş. yönetimindeki 41 UB 012 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika