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Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

11.12.2021 17:23
Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Son dakika haber... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Aziz Y'nin (31) kullandığı 34 FRD 43 plakalı otomobil, karşı yönde ilerleyen Musa Ş. yönetimindeki 41 UB 012 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Otomobil, Sakarya, Şehit, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika


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