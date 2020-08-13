Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

Son dakika haberine göre Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı -Tarafların yakınları hastanede birbirine girdi -Hastaneye taşan kavga için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si...

Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

-Tarafların yakınları hastanede birbirine girdi

-Hastaneye taşan kavga için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Ölen ve yaralanan kişilerin hastaneye akın eden yakınları arasında çıkan arbede sonucu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi sınırı dolayısıyla tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Tarafların birbirlerine silahlar ile ateş etmesi sonucu R.K., F.K., C.K., Y.Ö. ve Gökhan Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Gökhan Özdemir kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önüne koşan yakınlar arasında kısa süreli bir arbede daha yaşandı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Acil Servis girişi ile önünde, jandarma ekiplerince ise olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan F.K. ile C.K.'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

Sakarya, Erenler, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 22:37

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü         
15:13
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış         
15:08
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış         
12:54
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi         
11:47
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
İnce, İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi         
11:16
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu         
11:05
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
10:55
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı         
10:43
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
İstanbul'un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada! Yaşlı kadını yere savurdu İstanbul'un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada! Yaşlı kadını yere savurdu         
10:34
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım? Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?         
09:37
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı         
09:23
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü         
07:18
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu         
21:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 05:17:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei