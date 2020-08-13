Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır, 4 yaralı

-Tarafların yakınları hastanede birbirine girdi

-Hastaneye taşan kavga için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Ölen ve yaralanan kişilerin hastaneye akın eden yakınları arasında çıkan arbede sonucu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi sınırı dolayısıyla tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Tarafların birbirlerine silahlar ile ateş etmesi sonucu R.K., F.K., C.K., Y.Ö. ve Gökhan Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Gökhan Özdemir kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önüne koşan yakınlar arasında kısa süreli bir arbede daha yaşandı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Acil Servis girişi ile önünde, jandarma ekiplerince ise olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan F.K. ile C.K.'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.