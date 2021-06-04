Son dakika... Sakarya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi.

Kamışlı Mahallesi'nde dün miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Saffet, Nuran ve oğulları Gökhan Ş'nin naaşı, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi.

Daha sonra güvenlik önlemleri altında Kamışlı Mezarlığı'na götürülen cenazeler, namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Aile yakınlarının ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bu arada, gözaltına alınan yaralı Y.Ş'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kamışlı Mahallesi'nde aralarında daha önce de husumet bulunan akrabalar arasında dün miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Y.Ş, amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Ş'yi tabancayla öldürmüştü.

Hastaneye kaldırılan yaralı Y.Ş. ise ekiplerce gözaltına alınmıştı.