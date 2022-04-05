Son dakika: Sakarya'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika
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Son dakika: Sakarya'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

05.04.2022 21:00
Son dakika: Sakarya'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

Son dakika habere göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta Ç.G, ağabeyi B.G. ile tapu meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ç.G. (54) üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.G, D.G. ve T.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cesetler, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ailenin bir çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi.

Son dakika: Sakarya'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

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Serdivan, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sakarya'da bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü - Son Dakika


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