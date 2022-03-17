Sakarya'da, yurt dışından getirilen lüks otomobilleri ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "change" araç dolandırıcılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Şüpheli F.Ç'nin (29), yurt dışından getirilen lüks otomobilleri yurt genelinde kaza yapan veya "perte ayrılacak" derecede hasarlı hale gelen aynı marka araçların motor ve şasi numarasını kullanarak sattığı belirlendi.
Satılan araçların izine ulaşan ekipler, Sakarya ve İstanbul'da tespit edilen 5 araca el koydu.
Teknik ve fiziki takibinin ardından Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Sakarya'da 'change' araç operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika