Son dakika... Sakarya'da çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-650 kara yolunda Hüseyin K. idaresindeki 64 AAS 339 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonun fren balataları, Geyve mevkisinde alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede büyüyerek aracı saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.???????
Kaynak: AA
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