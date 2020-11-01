Son Dakika | Sakarya'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
01.11.2020 02:59
Son dakika haberler... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıktı.
Mekandan dışarı çıkarılan taraflar arasındaki kavgada silahla ateş açılması sonucu Ç.B. ve S.B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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