Son Dakika | Sakarya'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti - Son Dakika

Son Dakika | Sakarya'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti

22.11.2020 12:19
Son Dakika | Sakarya'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da polis ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2020-KPSS Ortaöğretim) geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.

Sakarya'da polis ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2020- KPSS Ortaöğretim) geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.

Saat 10.00'da kapılarını kapatan sınav merkezlerine geç kalan, yanlış okula giden veya evraklarında eksiklik bulunan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.

Kentin çeşitli noktalarında görev yapan ekipler, vatandaşları ekip otolarına bindirerek sınavın yapıldığı okullara getirdi.

Araçlardan inerek sınav merkezlerine koşan vatandaşlar, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başardı.

Adaylar, kendilerine yardımcı olan emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Sakarya, Polis, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sakarya'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti - Son Dakika


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