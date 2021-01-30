Son dakika! Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı
30.01.2021 21:45
Bir son dakika haberine göre Sakarya'da eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'da eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki sorumluluk bölgelerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve 2 yıl ila 21 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şüpheli yakalandı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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