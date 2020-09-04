Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Yağcılar Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında çalışan Gamze Y.B. işten çıktığı sırada eski eşi M.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

M.Y. tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Y. ise olay yerine gelen polise teslim oldu.

Gözaltına alınan M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.