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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

14.02.2022 17:59

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Yangına müdahale sürüyor Sakarya'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangına müdahale sürüyor

SAKARYA - Sakarya'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Dağdibi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının, hemen yanında bulunan kereste fabrikasına sıçramaması ve kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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geri dönüşüm, Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika
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