Son Dakika: Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (5)
Son dakika haberleri: JANDARMADAN FABRİKA ÇEVRESİNDE ÖNLEM Sakarya Adapazarı'ndaki taş ocağında, kamyonda meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta patlama olan Hendek'teki havai fişek fabrikası çevresinde önlem alındı.
JANDARMADAN FABRİKA ÇEVRESİNDE ÖNLEM
Sakarya Adapazarı'ndaki taş ocağında, kamyonda meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta patlama olan Hendek'teki havai fişek fabrikası çevresinde önlem alındı. Jandarma ekipleri, fabrikaya giden yolları kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:38 Kaynak: DHA
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