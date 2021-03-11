Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Sakarya'da, "turuncu" kategoriye geçmek için tedbir ve denetimler artırıldı.

"Kırmızı" kategorideki Sakarya'da, kontrollü normalleşmenin sağlanması amacıyla Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yürütülen çalışmalar daha da yoğunlaştırıldı.

Her gün ayrı bir ilçede denetimlere katılan, esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparak uyarılarda bulunan Vali Kaldırım başkanlığında ilgililerin katılımıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında detaylı toplantılar ve yerel düzeyde o ilçeye has sorun ve alınabilecek tedbirler masaya yaptırılıyor.

Tedbirler sıkılaştırılırken, denetimler üç katına çıkarıldı. Oluşturulan karma ekiplerle esnaf ve vatandaş ziyaretleri yapılırken, tedbirlere hassasiyetle uyulması konusunda sürekli anonslarla da ikaz ediliyor.

Kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, meslek odası başkanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler devreye sokularak sahada denetim ve çalışma gerçekleştiriliyor.

Bütün vatandaşlara mesaj atılarak ve değişik iletişim kanalları kullanılarak salgınla mücadele için Vali Kaldırım'ın çağrısı ulaştırılırken, muhtarlara salgınla mücadelede tam yetki verildi.

Kentte 9 Mart itibarıyla vatandaşların kalabalık oluşturmasına neden olan, belli gün veya saatte mağazalarda yapılan kampanya ve çekiliş gibi etkinliklerin de yapılmaması kararlaştırıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayrıca 352 müstakil ev, 34 apartman, 1 site, 3 sokak, 3 mahallede 3 bin 175 kişiye karantina tedbiri uygulanıyor.

Sürekli sahada çalışma yapan ve denetimlere katılan Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haydi Sakarya'm ekiplerimizle sahada yoğun çalışıyoruz. Hep birlikte el ele verirsek başarabiliriz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ziyaret, taziye ve buluşmalara ara verelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Misafir kabul etmeyelim. Hedef turuncu." ifadelerini kullandı.