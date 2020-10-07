Son dakika! Sakarya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 aracın karıştığı ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada hafif yaralanan kazazede ise korku dolu o anları anlattı.

Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine gitmekte olan S.Y. idaresindeki 54 H 1617 plakalı Volvo marka otomobil ile Batakköy Mahallesi istikametine gitmekte olan H.Ö. idaresindeki 54 YP 175 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkasında duran C.D. idaresindeki 41 BD 952 plakalı Fiat marka araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken, araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ve SAKTİM ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada hafif yaralanan Celal Demir, "Kafa kafaya çarpıştılar ve asfaltın üzerinde dönerek hafifte benim aracıma çarptılar. Ölü yok ama yaralı var" dedi.

Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA