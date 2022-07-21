Ağır yaralanan traktör sürücüsü Kutlu, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Bay ve aynı araçta bulunan Hasan Elmacı ile Haydar Kakıcı da Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sakarya'da iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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