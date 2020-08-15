Son Dakika: Sakarya'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yahya İregür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada Yahya ve Sakine İregür ile sürücü F.P. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan Yahya ile Sakine İregür'ü çıkardı.

Alınan bilgiye göre, D-650 karayolu Arifiye ilçesi terminal kavşağı mevkisinde F.P. idaresindeki 54 S 1202 plakalı işçi servisi, Yahya İregür yönetimindeki 34 DS 2119 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sakarya 'da işçi servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:43

Kaynak: AA

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