Son dakika! Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü - Son Dakika

Son dakika! Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü
19.10.2020 10:40
Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki kauçuk imalathanesinde gece yangın çıktı.
SAKARYA'nın Serdivan
ilçesindeki kauçuk imalathanesinde gece yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Beşköprü Mahallesi D-100 yolundaki kauçuk imalathanesinde, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İmalathanede bulunan yağ tenekeleri ve kauçuk ham maddesinin tutuşması nedeniyle alevler, tüm binayı sardı. İtfaiyecilerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. İmalathane kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya
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