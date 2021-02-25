Son dakika: Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları için para cezası kesildi - Son Dakika

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, kıraathanede oyun oynayan, sigara içen 7 kişiye idari para cezası kesildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince alınan bir ihbar üzerine İnönü Mahallesi Meydan Sokak'ta faaliyet gösteren bir kıraathanede salgın tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Ekipler, içeride kıraathane işletmecisi F.A. ile Ö.Y, M.İ, H.A, M.S, F.K ve İ.Y'nin bulunduğunu, çay servisi yapıldığını ve masa etrafında iskambil oyunları oynandığını, ayrıca sigara içildiğini tespit etti.

Ekipler, içerideki 7 kişiye kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere 24 bin 283 lira idari para cezası kesti.