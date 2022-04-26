Son dakika... Sakarya'da komşusunun baltalı saldırısına uğrayan polis yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Sakarya'da komşusunun baltalı saldırısına uğrayan polis yaralandı

26.04.2022 15:10
Son dakika... Sakarya'da komşusunun baltalı saldırısına uğrayan polis yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Serdivan ilçesinde komşusunun baltalı saldırısı sonucu yaralanan polis memuru tedavi edildi.

Serdivan ilçesinde komşusunun baltalı saldırısı sonucu yaralanan polis memuru tedavi edildi.

İddiaya göre, önceki gün Yazlık Mahallesi'nde ikamet eden A.A. ile komşusu polis memuru M.A.G. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. aracından aldığı baltayla polis memuru M.A.G'ye saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavgada ayak bileğinden yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ayağına 6 dikiş atılan polis memuru, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Yeni ev arayışına başladık"

Polis memurunun eşi Dilek G, gazetecilere, giriş katta bulunan evlerinin önüne bankların konulması sonucu gürültü nedeniyle daha önceden komşularıyla sorun yaşadıklarını söyledi.

Olay günü eşi, 2 çocuğu ve üst kattaki komşularıyla dışarıya çıktıklarını aktaran Dilek G, "Ağıza alınmayacak küfürle olayı başlattı, sonrasında aracından aldığı baltayla eşime saldırdı. Yanımızda bulanan komşumuz aceleyle kayıt alabilmiş. Çevremizde yeni yapılan inşaatların sahipleri, çalışanları ve ben, güç bela araya girerek onları ayırmaya çalıştık. Bunların hepsi 3 ve 9 yaşlarındaki çocuklarımın gözü önünde yaşandı." şeklinde konuştu.

Dilek G, saldırganın serbest bırakılmasıyla psikolojik olarak zorluk yaşadıklarını dile getirerek, "Eşime ve çocuklarıma zarar gelecek psikolojisiyle yaşar oldum. Yolda tek başıma yürüyemez hale geldim. Bunları tekrar tekrar yaşamamak için yeni ev arayışına başladık." dedi.

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Polis Memuru, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sakarya'da komşusunun baltalı saldırısına uğrayan polis yaralandı - Son Dakika


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