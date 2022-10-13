Son Dakika | Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

13.10.2022 14:09
Son Dakika | Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

???????Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta dün elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş ettiği için polislerce gözaltına alınan şüpheli T.T'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "silahla kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme" suçundan tutuklandı.

Eski polis olduğu öğrenilen şüphelinin, olay sırasında alkollü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta dün kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmiş, tüfeği tutukluk yapınca olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Sakarya gündem haberi: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor Sakarya gündem haberi: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı Son dakika haberleri... Şehrin göbeğinde baba ve oğlu bıçaklamıştı, tutuklandı
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:54 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz
14:25 İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:11 Sokak ortasındaki mezarı görenler dua okuyordu! Şaka amaçlı olduğu ortaya çıktı
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:13 Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 15:10:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Sakarya'da pompalı tüfekle etrafa ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement