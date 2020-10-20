Son dakika! Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Son dakika! Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası

20.10.2020 16:47
Son dakika! Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 sağlık çalışanının yargılandığı davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 sağlık çalışanının yargılandığı davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, A.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Ş.K. hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile diğer 9 sanığın beraati şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık A.B, suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ/PDY adına para toplamadığını savunan A.B, "Bu yapı cemaat olarak bilindiği zaman bile para toplamadım. Terörist değilim, FETÖ adına faaliyette bulunmadım. Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ş.K. de suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da önceki bayanlarını tekrar ettiklerini, suçlamaları kabul etmediklerini kaydederek, beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da iddia makamının ceza yönündeki mütalaasına katılmadıklarını, önceki ve yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan heyet, A.B'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay, Ş.K'nin de "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

İddianamede, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Sanıkların, Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile meslekten ihraç edildikleri belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyordu.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve ByLock tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle örgütle organik bağlarının bulunduğu anlatılan iddianamede, bu kişilerin hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyordu.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 30 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, PDY soruşturması, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

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