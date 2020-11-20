Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

20.11.2020 14:59
Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbarat çalışması ve fiziki takip neticesinde şüpheli H.K'nin sahte içki imalatı yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Jandarma İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karasu ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheli H.K'nin aracı Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta ve şüphelinin Kaynarca ilçesindeki evindeki aramada, sahte olduğu değerlendirilen 212 şişe rakı, 1079 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.K. ve B.A'nın işlemleri sürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sakarya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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