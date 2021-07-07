Son dakika! Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi'nin taşması sonucu sele kapılarak gözden kaybolan Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürütüldü.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı