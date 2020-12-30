Son dakika... Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan 356 milyon liralık 24 yatırım 1092 kişiye iş kapısı oldu - Son Dakika

Son dakika... Sakarya'da "tamamlama vizesi" alan 356 milyon liralık 24 yatırım 1092 kişiye iş kapısı oldu

30.12.2020 11:03
Son dakika... Sakarya'da

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak-ekim döneminde Sakarya'da gerçekleşen 356 milyon 134 bin 468 lira tutarındaki yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ocak-ekim döneminde Sakarya'da gerçekleşen 356 milyon 134 bin 468 lira tutarındaki yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden Sakarya'da yılın 10 ayında 24 proje tamamlama vizesi aldı.

Sabit yatırım tutarı 356 milyon 134 bin 468 lirayı bulan yatırımlarla 1092 kişi iş sahibi olurken, ağırlıklı imalat sanayisi olmak üzere tekstil, eğitim ve birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

Isıtma ve soğutma sektöründe 80 milyon liralık yatırım

Söz konusu projeler arasında yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı ısıtma ve soğutma sistemleri firmasının 80 milyon 663 bin liralık yatırımı aldı.

Klima, kombi ve hava temizleme cihazı imalatı yapılan bu proje, 372 kişiye iş kapısı açtı. Böylece firmanın bu projesi en fazla istihdam sağlayan yatırım olarak kayıtlara geçti.

Alüminyum firması tarafından Hendek ilçesinde hayata geçirilen 72 milyon 156 bin liralık yatırım ikinci sırada yer aldı. Proje sayesinde 90 kişiye iş imkanı sağlandı.

Motorlu kara taşıtlarının yedek parça sektöründe faaliyet gösteren firma, aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi.

Taşıt motorlarının parça ve aksesuarlarına yönelik 37 milyon 798 bin liralık yatırımın devreye alınmasıyla 95 kişi iş sahibi oldu.

Kentte en fazla istihdam sağlayan sektörler arasında tekstil, ambalaj, inşaat, tarım ve orman makineleri imalatı da yer aldı.

Tarım ve orman makineleri imalatı yapan firmanın komple yeni yatırım olarak hayata geçirdiği yaklaşık 13,5 milyonluk projesiyle 65 kişi işe yerleşti.

90 firmaya 7,1 milyar liralık yatırım teşviki

Kentte ayrıca ocak-ekim döneminde, hayata geçirilmesi planlanan 90 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırımların 9'u yabancı sermayeli projelerden oluşurken, 7 milyar 143 milyon lira tutarında hesaplanan yatırımlarla kentte 2 bin 601 kişilik yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

Yatırım, Sakarya, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Sakarya'da 'tamamlama vizesi' alan 356 milyon liralık 24 yatırım 1092 kişiye iş kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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